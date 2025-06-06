Депутат Миронов предложил ввести льготную ипотеку для ученых, педагогов и медиков

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В России предложили ввести льготную ипотеку со ставкой в 5% для ученых, педагогов и медработников. Соответствующие поправки разрабатывает фракция партии "Справедливая Россия – За правду", сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя фракции Сергея Миронова.

Как напомнил депутат, в 2022 году правительство России ввело льготную ипотеку в 5% для IT-специалистов, сейчас ставка составляет 6%.

"Мы уже тогда говорили, что нужно аналогичную поддержку вводить для ученых, педагогов, медработников. Это представители не менее ценных, стратегических для страны профессий", – подчеркнул Миронов.

Он также обратил внимание, что в стране продолжается отток научных кадров за рубеж. Кроме того, сохраняется колоссальный кадровый дефицит в медицине и образовании, а главной проблемой для специалистов остается жилищный вопрос.

"Не могут наши ученые, учителя, врачи на свои, мягко говоря, скромные доходы приобретать жилье. Тем более по нынешней рыночной ипотеке, которая увеличивает цену квартиры в 3–6 раз", – заключил депутат.

Ранее Минцифры опровергло сообщения о повышении ставок по IT-ипотеке. Уточнялось, что они останутся на прежнем уровне – максимум 6%. Как пояснили в министерстве, льготную ставку могут пересмотреть только при нарушении договора самим заемщиком.

Кроме того, стало известно, что Минцифры по согласованию с правительством отменяет установленные для банков лимиты по объему выдаваемых льготных IT-ипотек.

Между тем льготную ипотеку в ракетно-космической отрасли начнут выдавать россиянам уже в 2026 году. Владимир Путин указывал, что это должно помочь удержать молодежь.