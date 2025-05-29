Эксперт Радченко: "пузырь" на первичном рынке не изменит высокие цены на жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Формирование "пузыря" на первичном рынке не поспособствует снижению цен на жилье. Таким мнением с Москвой 24 поделилась президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее Банк России в своем обзоре финансовой стабильности за IV квартал 2024 – I квартал 2025 года предупредил о росте рисков формирования "пузыря" на первичном рынке недвижимости. Он характеризуется опережающим ростом цен на квартиры относительно доходов населения и стоимости аренды жилья.

Радченко отметила, что разделяет обеспокоенность регулятора, так как цены на первичном рынке показывают тенденцию к росту.





Ирина Радченко президент Международной академии ипотеки и недвижимости Это обусловлено объективными факторами. Во-первых, застройщикам приходится повышать оплату труда, потому что есть дефицит кадров. Во-вторых, из-за высокой ключевой ставки они вынуждены брать дорогие кредиты для запуска проектов. Застройщики не могут продавать квартиры дешевле, если взяли деньги под большой процент.

Кроме того, высокая ключевая ставка значительно увеличивает стоимость ипотечного кредита, отметила Радченко. Однако тенденции к ее существенному снижению пока не прослеживаются, поделилась мнением эксперт.

"Но даже если она вдруг упадет на пару процентов, застройщикам от этого легче не будет, а ипотека не станет доступнее", – добавила специалист.





Ирина Радченко президент Международной академии ипотеки и недвижимости Таким образом, складывается ситуация, когда люди не могут купить жилье, а застройщики – снизить цены. И единственное, что может ее улучшить в этих условиях, – расширение льготных ипотечных программ.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, как принимать квартиру в новостройке. Тем, кто делает это без специалиста, она посоветовала взять с собой минимальный набор инструментов. Может пригодиться лист бумаги и ручка, маркер, чтобы помечать недостатки на окнах и стенах, строительный скотч, а также прибор для проверки напряжения в розетках.

