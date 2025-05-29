Эксперт Радченко: "пузырь" на первичном рынке не изменит высокие цены на жилье

29 мая, 13:37Экономика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Формирование "пузыря" на первичном рынке не поспособствует снижению цен на жилье. Таким мнением с Москвой 24 поделилась президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее Банк России в своем обзоре финансовой стабильности за IV квартал 2024 – I квартал 2025 года предупредил о росте рисков формирования "пузыря" на первичном рынке недвижимости. Он характеризуется опережающим ростом цен на квартиры относительно доходов населения и стоимости аренды жилья.
Радченко отметила, что разделяет обеспокоенность регулятора, так как цены на первичном рынке показывают тенденцию к росту.
Кроме того, высокая ключевая ставка значительно увеличивает стоимость ипотечного кредита, отметила Радченко. Однако тенденции к ее существенному снижению пока не прослеживаются, поделилась мнением эксперт.
"Но даже если она вдруг упадет на пару процентов, застройщикам от этого легче не будет, а ипотека не станет доступнее", – добавила специалист.
Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, как принимать квартиру в новостройке. Тем, кто делает это без специалиста, она посоветовала взять с собой минимальный набор инструментов. Может пригодиться лист бумаги и ручка, маркер, чтобы помечать недостатки на окнах и стенах, строительный скотч, а также прибор для проверки напряжения в розетках.