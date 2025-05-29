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29 мая, 13:37

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Эксперт Радченко: "пузырь" на первичном рынке не изменит высокие цены на жилье

Эксперт объяснила, как "пузырь" на первичном рынке жилья повлияет на цены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Формирование "пузыря" на первичном рынке не поспособствует снижению цен на жилье. Таким мнением с Москвой 24 поделилась президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее Банк России в своем обзоре финансовой стабильности за IV квартал 2024 – I квартал 2025 года предупредил о росте рисков формирования "пузыря" на первичном рынке недвижимости. Он характеризуется опережающим ростом цен на квартиры относительно доходов населения и стоимости аренды жилья.

Радченко отметила, что разделяет обеспокоенность регулятора, так как цены на первичном рынке показывают тенденцию к росту.

Это обусловлено объективными факторами. Во-первых, застройщикам приходится повышать оплату труда, потому что есть дефицит кадров. Во-вторых, из-за высокой ключевой ставки они вынуждены брать дорогие кредиты для запуска проектов. Застройщики не могут продавать квартиры дешевле, если взяли деньги под большой процент.
Ирина Радченко
президент Международной академии ипотеки и недвижимости

Кроме того, высокая ключевая ставка значительно увеличивает стоимость ипотечного кредита, отметила Радченко. Однако тенденции к ее существенному снижению пока не прослеживаются, поделилась мнением эксперт.

"Но даже если она вдруг упадет на пару процентов, застройщикам от этого легче не будет, а ипотека не станет доступнее", – добавила специалист.

Таким образом, складывается ситуация, когда люди не могут купить жилье, а застройщики – снизить цены. И единственное, что может ее улучшить в этих условиях, – расширение льготных ипотечных программ.
Ирина Радченко
президент Международной академии ипотеки и недвижимости

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, как принимать квартиру в новостройке. Тем, кто делает это без специалиста, она посоветовала взять с собой минимальный набор инструментов. Может пригодиться лист бумаги и ручка, маркер, чтобы помечать недостатки на окнах и стенах, строительный скотч, а также прибор для проверки напряжения в розетках.

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Трошина Любовь

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