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22 мая, 16:04

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Юрист Георгиева: при покупке "вторички" необходимо проверить законность перепланировки

Эксперт перечислила главные юридические риски при покупке "вторички"

Фото: 123RF/andranik2018

Покупка жилья на вторичном рынке несет за собой большие юридические риски, которые в дальнейшем могут обернуться потерей имущества. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что перед совершением сделки необходимо многое тщательно проверить.

"Например, те же наследственные дела – это вообще мина замедленного действия. Со временем может оказаться, что кого-то из наследников не учли при продаже жилья и он заявит о своих правах", – пояснила эксперт.

Если квартиру продает одинокий человек, необходимо запросить дополнительно справку о том, что он не в браке. Потому что квартира может в итоге оказаться совместно нажитым имуществом, тогда придется получать согласие на продажу жилья еще и у второго супруга.
Алла Георгиева
юрист

Кроме того, у нового собственника "вторички" могут возникнуть неприятности из-за неоплаченных прежним владельцем коммунальных услуг.

"В целом долги за коммуналку на нового собственника не ложатся, однако за капремонт придется заплатить", – пояснила юрист.

Также Георгиева посоветовала проверять, была ли в квартире перепланировка. Она обязательно должна быть узаконена, иначе в дальнейшем нового собственника могут обязать вернуть все в первоначальный вид, добавила эксперт.

Ранее эксперт по финансам и инвестициям Юлия Хайдер рассказала, что со временем ипотеку будет брать проще, так как в будущем ожидается снижение ключевой ставки. Одновременно с этим держать средства на депозитах станет не так выгодно, и россияне начнут искать новые способы вложить сбережения. В этом плане покупка недвижимости является оптимальным способом инвестирования.

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Трошина Любовь

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