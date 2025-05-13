Эксперт Хайдер: вложения в недвижимость выгодны, так как спрос на нее будет расти

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Покупка недвижимости остается достаточно выгодным способом вложения средств, так как спрос на нее в будущем будет расти. Таким мнением с Москвой 24 поделилась эксперт по финансам и инвестициям Юлия Хайдер.

По ее словам, со временем ипотеку будет брать проще, так как в будущем ожидается снижение ключевой ставки. Одновременно с этим держать средства на депозитах станет не так выгодно, и россияне начнут искать новые способы вложить сбережения. В этом плане покупка недвижимости является оптимальным способом инвестирования, отметила Хайдер.





Юлия Хайдер эксперт по финансам и инвестициям Надо учитывать, что за последние несколько лет сократилось количество введенных в эксплуатацию домов. Поэтому, когда спрос на жилье станет выше, это тоже будет способствовать росту его стоимости.

Кроме того, спрос на аренду жилья тоже будет оставаться высоким, так как не всем доступна покупка собственной квартиры. Со сдачи недвижимости же можно получать хороший доход, отметила Хайдер.

"Плюс можно присмотреться к маленьким студиям (40–60 квадратных метров) в нежилых помещениях, которые удобно будет сдать под небольшие салоны красоты или кафе", – посоветовала специалист.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, как можно вернуть деньги за ремонт квартиры. Он отметил, что при покупке жилья в новостройке и без отделки есть опция оформления налоговый вычета, который распространяется на затраты по отделочным работам и строительным материалам. Максимум можно вернуть 260 тысяч рублей.

