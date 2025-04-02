Юрист Толмачев призвал делать опись имущества на дачном участке при его сдаче в аренду

Фото: 123RF/id1974

Сверка документов и правильно составленный договор помогут уберечь собственника от неприятностей при сдаче дачного участка в аренду. Об этом Москве 24 рассказал зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

Для начала эксперт порекомендовал убедиться, действительно ли паспорт принадлежит потенциальному арендатору. У собственника же на руках должны быть документы как на участок, так и на дом, отметил Толмачев.





Александр Толмачев зампред Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Если же сдачей занимается кто-то другой, необходимо оформить нотариальную доверенность. Тогда у него будет право расторгать договор и выгонять арендатора, если он нарушил договоренности или, например, испортил имущество.

В договоре арендодатель обязательно должен указать, что сдает не только дом, но и земельный участок. Иначе если на нем что-то произойдет, съемщик за это отвечать не будет, предупредил юрист.

Кроме того, важно сделать подробную опись имущества в доме и на участке. Причем указать нужно в том числе деревья, кустарники, лавочки и беседки.

"Часто получается так, что хозяин приезжает на дачу и выясняется, что половина имущества сломана. А предъявить арендатору претензии нельзя, потому что поврежденные предметы или объекты не были прописаны в договоре", – заключил юрист.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, какие работы необходимо провести на даче в апреле. В частности, специалист посоветовала окончательно снять укрытия с растений и убрать сухую листву. Плюс уже можно перекопать грядки для будущих посадок.