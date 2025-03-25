Москвичам напомнили о запрете собирать березовый сок

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Добыча березового сока в Москве, в том числе в парках, запрещена. Это может нанести непоправимый вред деревьям, рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.

"Помимо добычи березового "нектара", запрещено делать надрезы на коре – это приравнивается к повреждению зеленых насаждений. Дело в том, что на березе остаются глубокие раны, которые долго не заживают", – приводит слова Кунафина Агентство "Москва".

Начальник отдела мониторинга напомнил, что добыча березового сока может привести к гибели дерева. В связи с этим сбор сока в столице также приравнивается к повреждению зеленых насаждений, за это можно получить штраф в размере от 3,5 тысячи рублей.

Между тем в лесах Московской области проснулись клопы-солдатики. Активизация этих насекомых является одной из примет фенологической весны. Укусы насекомых не опасны, их можно заметить в кустах, траве и на стволах деревьев со второй половины марта до октября.

Клопов-солдатиков отличает специфический неприятный запах, из-за чего многие животные не употребляют их в пищу.