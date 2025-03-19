Перелетные птицы возвращаются в столицу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Перелетные птицы возвращаются в Москву. В черте города специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды фиксируют 180 видов пернатых, в том числе 74 краснокнижных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В ТиНАО орнитологи заметили полевых жаворонков, чибисов, обыкновенных овсянок, коноплянок и канюков.

Полевой жаворонок – певчая птица, которая по размерам чуть крупнее воробья. Неяркий окрас перьев помогает ей маскироваться в траве и на земле. Самки от самцов отличаются меньшими размерами, также они не поют.

Жаворонки являются перелетными птицами, но они никогда не улетают далеко от места гнездовья и возвращаются в город одними из первых с приходом весны. В зимний период они обитают в Западной, Центральной и Южной Европе, в странах Средиземноморья, Южной и Юго-Восточной Азии.

Вернулись в Москву и чибисы, которые занесены в Красную книгу города под первой категорией редкости. Они относятся к семейству ржанковых. Узнать этих пернатых можно по черному клюву и хохолку на голове.

Как правило, чибисы прилетают с появлением проталин на лугах и полях. При похолоданиях и снежной погоде они способны вернуться в южные регионы, чтобы возобновить миграцию с приходом потепления. Во время перелетов эти птицы обычно перемещаются невысоко над землей небольшими стаями из 10–15 особей. Зимуют чибисы в бассейне Средиземного моря, в Малой Азии, Китае и Японии.

Обыкновенные овсянки размером с воробья. У самцов окрас лимонно-желтый, у самок же преобладают в оперении оливковый и бурый цвета. Птицы мигрируют стаями до 20–50 особей, зачастую с юрками и зябликами. Некоторые пернатые во время зимы живут в Южной Европе, Малой Азии, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Северо-Западной Африке.

Первыми весной возвращаются самцы. Они долго поют, сидя на деревьях или в кустах. Самки же прилетают в среднем через 1,5 недели и начинают строить гнезда.

Кроме того, в столицу вернулись коноплянки. Они меньше воробья и отличить их можно по красному пятну на лбу. После зимовки они возвращаются в марте или первой половине апреля. Зиму они проводят в Северо-Западной Африке, Средиземноморье, на Кавказе, в Закавказье и Средней Азии.

Канюки, как и чибисы, занесены в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Окраска птицы варьируется от бурой до сероватой, снизу тело более светлое. Также на нижней стороне крыльев есть полосы.

На севере и в центре России такая птица считается перелетной. Некоторые особи остаются зимовать в средней полосе, другие направляются в Африку и Индию. При перелете эти пернатые обычно сбиваются в большие стаи.

Вернувшихся в столицу скворцов можно узнать по треугольной форме заостренных крыльев. Весной птица выглядит почти черной с заметным металлическим отливом.

Как и овсянки, сначала возвращаются самцы скворцов, которые ищут места для гнездования. Позже прилетают самки. Если же температура воздуха понизится и птицы не найдут себе пропитания, то они могут улететь обратно на юг, вернувшись с улучшением погодных условий. Скворцы мигрируют на юг Европы, север Африки или в Индию.

В Москву вернулись и грачи. Этих птиц увидели в парке "Яуза" и Южном Тушине. Они, как и жаворонки, одними из первых возвращаются в столице после зимы, которую проводят на юге. При этом массовое возвращение грачей ожидается ближе к апрелю.