Скворцы вернулись в нацпарк "Лосиный остров"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Сотрудники Лосиной биостанции в Москве зафиксировали возвращение скворцов. Об этом сообщается в телеграм-канале национального парка "Лосиный остров".

В парке рассказали, что эти птицы обычно начинают возвращаться в начале апреля. Первыми прилетают самцы, которым нужно найти подходящее место для гнездования. Затем, когда самцы выбрали территории, появляются самки.

Скворцы питаются различными насекомыми, однако ранней весной их рацион в основном состоит из земляных червей. Черви становятся доступными, когда на солнечных и хорошо прогреваемых лесных полянах появляются проталины.

По возвращении птицы активно ищут пищу для восстановления сил после долгого перелета. Потомство у скворцов появляется к концу апреля.

В столицу также вернулись грачи. Пернатых заметили в парке "Яуза" и Южном Тушине. Обычно они первыми прилетают в город после зимы, которую проводят в южных регионах. Массовое возвращение этих птиц ожидается ближе к апрелю.