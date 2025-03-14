Департамент природопользования показал, как разговаривают грачи

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Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды показал, как разговаривают грачи.

Как отметила пресс-служба ведомства, грачей можно определить по внешнему виду, однако умение отличать этих птиц от других пернатых на слух будет особенно полезным, так как грачи летают высоко в небе и любят прятаться среди густных ветвей.

Департамент также напомнил жителям столицы, как отличить птицу по внешности: оперение грачей имеет черный цвет с металлическим отливом. У взрослых особей в области клюва можно заметить бледно-серое кольцо, которое представляет собой участок голой кожи без перьев.

"Гнездятся на деревьях большими колониями – "грачевниками", которые существуют целые десятилетия", – заключило ведомство.

Ранее орнитолог столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды заметил в ТиНАО птицу кедровку, занесенную в Красную книгу Москвы. В ведомстве заявили, что обычно эти птицы населяют зрелые еловые и елово-широколиственные леса с подлеском из лещины, и добавили, что их рацион зависит от начала гнездового периода.