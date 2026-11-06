Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 18:59 (обновлено 06.11.2026 20:35)

Происшествия

Самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе в районе Солнечногорска

Видео: Москва 24

В районе Солнечногорска самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе. Об этом сообщили очевидцы.

Авария произошла в районе деревни Пешки. Самосвал с поднятым кузовом задел надземный пешеходный мост. Из-за этого тот сорвался с опор и упал на Ленинградское шоссе.

Как уточнил канал Mash в MAX, в настоящий момент в месте ДТП перекрыты все полосы. Образовалась пробка на 4 километра в обе стороны.

Как сообщил подмосковный главк МВД, водитель самосвала погиб на месте. Как уточнили журналисты, мужчину зажало под рухнувшей конструкцией.

По факту происшествия организована проверка, заявили в подмосковной прокуратуре.

Ранее на Алтуфьевском шоссе в Москве несколько автомобилей попали в ДТП. В сторону области движение идет по одной полосе из четырех, затруднено на один километр. Обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших уточняются. Водителей попросили выбирать объезд.

Читайте также


происшествияДТП

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика