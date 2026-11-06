Самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе в районе Солнечногорска

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В районе Солнечногорска самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе. Об этом сообщили очевидцы.

Авария произошла в районе деревни Пешки. Самосвал с поднятым кузовом задел надземный пешеходный мост. Из-за этого тот сорвался с опор и упал на Ленинградское шоссе.

Как уточнил канал Mash в MAX, в настоящий момент в месте ДТП перекрыты все полосы. Образовалась пробка на 4 километра в обе стороны.

Как сообщил подмосковный главк МВД, водитель самосвала погиб на месте. Как уточнили журналисты, мужчину зажало под рухнувшей конструкцией.

По факту происшествия организована проверка, заявили в подмосковной прокуратуре.

Ранее на Алтуфьевском шоссе в Москве несколько автомобилей попали в ДТП. В сторону области движение идет по одной полосе из четырех, затруднено на один километр. Обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших уточняются. Водителей попросили выбирать объезд.

