В Минобороны ввели должности начальника тыла и начальника вооружения

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал указ, разрешающий министерству обороны России иметь 12 заместителей министра, сообщает портал официального опубликования правовых актов.

В числе заместителей предусмотрены два первых заместителя министра и статс-секретарь – заместитель министра. Должность начальника вооружения Вооруженных сил Российской Федерации закрепляется как пост заместителя министра, как и должность начальника тыла Вооруженных сил.

Кроме того, в структуре ведомства сохраняются позиции заместителя министра – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя министра – руководителя аппарата Министерства обороны.

Ранее Путин объявил о новых назначениях в Вооруженных силах России. В частности, Денис Лямин, ранее занимавший должность начальника штаба группировки "Центр", возглавил войска беспилотных систем.

Глава государства напомнил, что до этого было принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. По его словам, стояла задача найти человека, который наилучшим образом зарекомендовал себя в этой работе.

