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02 ноября, 19:36

Общество

Штатную численность МЧС России увеличат до 307 944 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал указ, увеличивающий предельную штатную численность МЧС России до 307 944 человек. Документ размещен на портале правовой информации.

Предыдущим указом главы государства предельная штатная численность ведомства была определена в 307 101 человека.

Ранее глава государства подписал указ, согласно которому численность центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) увеличится с 785 до 812 человек. Прежде штат ведомства насчитывал 785 человек. Таким образом, он вырастет на 27 человек.

Также Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 399 130 человек, включая 1 510 000 военных. Численность армии увеличили на 7 360 человек.

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