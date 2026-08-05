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05 августа, 13:25

Политика

Путин объявил о кадровых перестановках в Вооруженных силах РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин объявил о новых назначениях в Вооруженных силах России. Соответствующее заявление президент сделал на совещании с руководством министерства обороны РФ.

В частности, войска беспилотных систем возглавит Денис Лямин, ранее занимавший должность начальника штаба группировки "Центр". Глава государства напомнил, что до этого было принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. По его словам, стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя наилучшим образом в этой работе.

"Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича", – сказал российский лидер.

Путин выразил надежду, что Лямин доведет до завершения формирование нового рода войск.

"Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем", – добавил президент.

Кроме того, глава государства назначил генерал-лейтенанта Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой "Восток". Как отметил Путин, это решение принято по предложению генерал-полковника Андрея Иванаева, ранее командовавшего этим направлением.

Президент подчеркнул, что Болгарев работал в тесном контакте с Иванаевым, и выразил надежду, что они продолжат выполнять общие задачи так же эффективно, как и раньше.

Сам Иванаев назначен командующим группировкой "Центр". Путин отметил, что это подразделение решает наиболее важные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики.

"Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок", – сказал президент, добавив, что Иванаев знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки "Центр".

В свою очередь, главой службы тыла стал командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук. Его кандидатура была одобрена министром обороны, чтобы сосредоточить в одних руках все соответствующие службы.

"Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая работа", – заявил глава государства.

Он выразил уверенность, что Солодчук проявит лучшие организаторские качества на новом посту, и отметил, что давно и хорошо знаком с ним. По словам Путина, Солодчук является одним из наиболее талантливых командиров в настоящее время.

В середине июня глава государства подписал приказ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России. Теперь она составляет 2 399 130 человек, из которых 1 510 000 – военнослужащие.

Согласно указу, армия РФ стала больше на 7 360 человек по сравнению с предыдущим распоряжением. В частности, в марте она составляла 2 391 770 человек

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