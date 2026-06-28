Путин: Россию не могут победить на поле боя

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Россию не могут победить на поле боя, заявил Владимир Путин в ходе первого этапа XXIII съезда партии "Единая Россия".

Он подчеркнул, что страна испытает грубое и беспрецедентное давление со стороны западных элит. По его словам, западные страны не могут победить на поле боя, поэтому пытаются "раскачать" изнутри политическую ситуацию, однако и это не удается.

"Еще раз отмечу, Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие, сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений. <...> Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои", – отметил российский лидер.

Он указал на то, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности, что не дает покоя "некоторым недоброжелателям".

Путин также добавил, что Запад предпочитает не замечать террористические атаки Киева, при этом вводя против России новые незаконные санкции. Однако, несмотря ни на что, безопасность страны и россиян, а также неприкосновенность рубежей обязательно будут обеспечены.

"Сегодня весь наш народ поддерживает наших героев на передовой, верит в нашу армию и флот", – подчеркнул президент России.

Он поблагодарил всех российских граждан, таких как солдат, офицеров, добровольцев и многих других, кто выполняет на своем посту работу и служит Родине, несмотря на риск. По мнению Путина, России необходимо создавать все условия, чтобы герои СВО, являющиеся подлинной элитой страны, продолжали служение в гражданских сферах – экономике, политике или в муниципальном управлении.

Кроме того, в мире возникает все больше новых искусственных препятствий и региональных конфликтов, которые влияют на нормальное взаимовыгодное сотрудничество между странами. В результате это влияет на экономику, технологии, науку, а также культуру и спорт.

По словам президента, съезд партии проходит в сложное и судьбоносное для страны время, когда весь мир проходит через системную трансформацию.

"Мы проходим через трудный этап, но он многому нас научил, позволил почувствовать саму суть понятия "гражданин России". <...> Но Россия может быть только сильной, самостоятельной державой, или не будет никакой России", – заключил глава государства.

Ранее Путин заявил о том, что "правила", которые навязывает Запад, скрывают неоколониальные амбиции и неуважение к суверенитету других государств.

Однако Россию это "категорически не устраивает" – Москва выступает за демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета безопасности ООН, равенство государств и их право самостоятельно выбирать путь своего развития.

