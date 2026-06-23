Путин заявил, что Россию не устраивают навязываемые Западом "правила"

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Навязываемые Западом "правила" скрывают неоколониальные амбиции и неуважение к суверенитету других государств, что не устраивает Россию. Об этом заявил Владимир Путин в рамках приветственного обращения к участникам форума "Примаковские чтения".

"Россию, как и очень многих в мире, такие "правила" категорически не устраивают", – приводит слова главы государства RT.

Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета безопасности ООН, равенство государств и их право самостоятельно выбирать путь своего развития.

Ранее Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России, которая началась с госпереворота на Украине. По словам президента, именно это вынудило Москву взять под защиту жителей Крыма, а позже начать специальную военную операцию. Он подчеркнул, что все члены Альянса наращивают враждебные действия против России, а некоторые страны вступили в НАТО после 2022 года, чтобы "разделить пирог" при ее поражении, но поторопились.