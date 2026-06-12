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12 июня, 17:28

Политика

Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Страны НАТО развязали войну против России. Она началась с госпереворота на Украине, заявил Владимир Путин на встрече с военными–участниками СВО.

"Не мы начали боевые действия с началом специальной военной операции, нет. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма", – указал глава государства.

По его словам, все государства-члены Альянса наращивают усилия, чтобы вести враждебные действия против Москвы. Путин подчеркнул, что некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО, чтобы принять участие "в разделе пирога" при поражении России, однако они поторопились.

Кроме того, как обратил внимание российский лидер, Запад признал, что Минские соглашения были подписаны специально, чтобы предоставить Киеву возможность перевооружиться и начать боевые действия. Он отметил, что у России всегда было большое количество недругов, с Москвой воевала вся Европа.

При этом Путин подчеркнул, что никто не мог и не сможет нанести России стратегическое поражение.

"Потому что наш многонациональный сплоченный народ понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед внуками. Кроме нас Россия никому не нужна. Только мы в состоянии ее защитить", – сказал он.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Европа занимается системной подготовкой к войне с Российской Федерацией. Европейские власти подменяют дипломатию тиражированием антироссийских измышлений и пропагандой. Полянский сказал, что такая позиция не предусматривает диалога.

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