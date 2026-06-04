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04 июня, 18:14

Политика

Полянский уличил Европу в системной подготовке к войне с Россией

Фото: ТАСС/AP/John Minchillo

Европа занимается системной подготовкой к войне с Российской Федерацией. Европейские власти подменяют дипломатию тиражированием антироссийских измышлений и пропагандой, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Приготовления Европы к войне с Россией – это давно уже свершившийся факт. Они осуществляются системно и последовательно, и если раньше мысль о неизбежном конфликте с нами для европейской общественности звучала дико, то сегодня элиты ряда европейских стран по сути соревнуются в том, кто выдумает более дикую ложь о России и кто придумает более изощренную провокацию, чтобы протестировать решимость нашей страны на ответные действия", – сказал он во время заседании постоянного совета ОБСЕ.

Полянский сказал, что такая позиция не предусматривает диалога. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ЕС и НАТО не дают жизни реальным мирным инициативам. Соответственно, они не хотят допускать договоренностей между российской и украинской сторонами.

Дипломат добавил, что у западных политиков нет принципиальности и смелости потребовать от киевского режима перестать фальсифицировать и переписывать историю. Он считает, что Запад понимает, что без этого шага нельзя добиться долгосрочного мира между Россией и Украиной.

Полянский, обращаясь к членам ОБСЕ, отметил, что их это все устраивает. В противном случае они бы долгие годы не работали "над разрушением основ нашего добрососедства, взращиванием ненависти и русофобии".

"И именно поэтому ЕС и НАТО сегодня из кожи вон лезут, чтобы не допустить достижения договоренности между Россией и Украиной, которая предусматривала бы исправления первопричин украинского кризиса", – заключил он.

Ранее Полянский говорил, что страны Запада находятся на грани прямого участия в боевых действиях против РФ. Он добавил, что сдержанная позиция российской стороны ошибочно воспринимается как слабость.

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