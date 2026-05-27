Полянский заявил, что РФ на заседании ОБСЕ по Старобельску слушал весь зал

Позицию России по теракту ВСУ в Старобельске в ходе заседания Постсовета ОБСЕ слушал полный зал, рассказал РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Швейцарское председательство в ОБСЕ созвало спецзаседание Постоянного совета организации, чтобы обсудить ответные удары России на теракт в ЛНР. При этом российская миссия добивалась отдельного обсуждения удара по колледжу, но такой запрос был отклонен.

Полянский отметил, что зал был полный, выступили практически все европейские делегации.

"Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов. Мы сказали все, что хотели сказать", – подчеркнул постпред.

По его словам, были приведены данные, которые свидетельствуют о том, что силы Украины наносят удары по гражданским объектам, а Россия – по военной инфраструктуре. Возникающие жертвы являются результатами работы украинской ПВО, размещенной в жилых районах.

Полянский описал обстановку на заседании как "эмоциональную", а представители Запада повторяли "свои привычные мантры". Он также указал на то, что российская сторона только в понедельник, 25 мая, получила ответ на требование Москвы осудить удар по общежитию, однако в ответе председательства ОБСЕ "нет и намека" на осуждение произошедшего.

Ранее МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Вооруженные силы России начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве.

Подчеркивалось, что это станет ответом на атаку ВСУ на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Целями назначены центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях украинской столицы.

Украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. Тогда в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

В результате погиб 21 студент, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

