Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 14:27

Происшествия

Шиномонтажники в Санкт-Петербурге угнали автомобиль клиента ради пиццы

Фото: 123RF.com/parilovv

Шиномонтажники в Санкт-Петербурге угнали автомобиль клиента ради пиццы, рассказали Lenta.ru в прокуратуре города.

Правоохранители установили, что в ночь с 22 на 23 марта 24-летний житель Ленинградской области и 29-летний петербуржец, которые в тот момент были сотрудниками шиномонтажной мастерской на улице Свободы, взяли машину клиента марки Hyundai Getz. Автомобиль оставили им в ремонтном блоке, однако злоумышленники съездили на нем в пиццерию.

По дороге они поцарапали заднее крыло и бампер, а повреждения обнаружил владелец шиномонтажной мастерской во время осмотра.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору". Сейчас материалы дела переданы в суд.

Ранее в Москве задержали мужчину, который не смог пообщаться с рэпером Бастой (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) и попытался угнать иномарку.

По словам злоумышленника, он подошел к ресторану Басты и хотел с ним пообщаться, поскольку "слушает его с детства". После того как он не смог этого сделать, мужчина сел в чужую иномарку на парковке и хотел ее завести, но "ключей не было".

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика