27 мая, 18:01

Общество
Ветеринар Шеляков посоветовал не кормить питомцев за 4 часа до авиаперелета

Ветеринар рассказал, как подготовить питомца к авиаперелету

Фото: 123RF.com/tsuguliev

Вещь хозяина в переноске и умеренность в кормлении помогут питомцам легче перенести авиаперелет. Об этом Москве 24 рассказал врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

По его словам, первое, что нужно сделать при подготовке к авиапутешествию с домашним животным, – это посетить ветеринара, который поможет оценить состояние питомца.

Например, брахицефальные породы, такие как пекинесы, мопсы, персидские и шотландские кошки, обычно тяжелее переносят перелеты. Эти животные плохо дышат из-за анатомической особенности строения черепа, поэтому в самолете им труднее из-за стресса, разреженной атмосферы и сухого воздуха. Если животное еще и болеет, путешествие может пройти очень трудно, отметил эксперт.

Ветеринар поможет собрать аптечку: подберет препараты, которые подойдут конкретному питомцу и помогут спасти его в самых разных ситуациях на отдыхе. Например, при обострении имеющегося хронического заболевания или аллергической реакции на укус насекомого.
Михаил Шеляков
врач-ветеринар высшей квалификационной категории

Специалист оценит, нужно ли дать питомцу успокоительное, поможет подобрать его и систему приема. Самостоятельно назначать препараты опасно: неподходящие седативные вещества или их передозировка способны провоцировать возбуждение и даже вызывать рвоту, что в полете иногда может стоить жизни, предупредил эксперт.

Следующий шаг – выбрать переноску согласно требованиям авиакомпании. При этом главное, чтобы животное могло лежать в ней в естественной позе, вставать в полный рост и поворачиваться на 360 градусов.

"Перед полетом стоит положить туда как можно больше знакомых питомцу предметов и какую-то вещь владельца, чтобы ее запах успокаивал. А вот заранее приучать зверя к новому пространству в основном не имеет смысла, так как основными раздражителями во время полета будут звуки и перепады давления, которые дома невозможно сымитировать", – пояснил Шеляков.

Непосредственно перед поездкой животному важно активно погулять. Кормить лучше примерно за 4 часа до отправки и не плотно. Питомец должен быть в полуголодном состоянии – это позволит легче пережить полет и снизит риск укачивания, пояснил ветеринар.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская предупредила об опасностях, которые могут поджидать питомцев в квартире. В частности, ни в коем случае нельзя оставлять животных на кухне без присмотра. Кошки часто запрыгивают на работающие индукционные плиты и получают ожоги лап.

Трошина Любовь

