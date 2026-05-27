27 мая, 21:01

Прямые рейсы Дар-эс-Салам – Москва планируется запустить 2 июля

Самолеты авиакомпании Air Tanzania могут начать летать по прямому маршруту из Танзании в Россию уже с 2 июля. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передает РИА Новости.

По его словам, предложение по выполнению рейсов по маршруту Дар-эс-Салам – Москва поступило Росавиации от перевозчика. Этот вопрос был быстро проработан, разрешение на выполнение полетов уже направили в авиакомпанию.

Воздушные суда начнет принимать столичный аэропорт Внуково, добавил министр. Рейсы будут выполняться трижды в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Первый рейс выполнят при достижении минимального уровня загрузки.

Никитин отметил, что ранее Air Tanzania не летала в Россию, поэтому после поступления соответствующего запроса были проведены консультации на межгосударственном уровне. Глава Минтранса поблагодарил Танзанию за сотрудничество и пообещал, что работа по расширению карты полетов продолжится.

Тем временем представители России обсуждают с Мьянмой соглашение о прямом воздушном сообщении с рейсами из Москвы. Консультации находятся на финальном этапе подготовки. Российская сторона рассчитывает на скорое подписание соглашения.

