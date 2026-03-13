Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01:57

Транспорт

Россия и Мьянма обсуждают соглашение о прямом авиасообщении

Фото: depositphotos/nitinut380

Представители РФ обсуждают с Мьянмой соглашение о прямом воздушном сообщении с рейсами из Москвы. Консультации находятся на финальном этапе подготовки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство России в республике.

Российская сторона рассчитывает на скорое подписание соглашения. Вместе с тем точные даты запуска таких рейсов пока неизвестны.

"Кроме того, необходимо завершить согласование нового документа о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, так как в настоящее время действует Соглашение о воздушном сообщении между СССР и правительством Бирманского Союза от 1970 года", – добавили в дипмиссии.

В январе вступило в силу соглашение между Россией и Мьянмой о взаимной отмене визового режима. Россияне могут въезжать в Мьянму и пребывать на территории страны без виз до 30 дней при каждом посещении. Однако целью их въезда не должно являться постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу.

Россия также предложила Бразилии запустить прямые авиарейсы между странами. Профильные структуры двух стран проведут консультации по поводу расширения авиасообщения.

Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air

