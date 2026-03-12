AP: напавшего на синагогу в Мичигане мужчину застрелили сотрудники охраны

Фото: телеграм-канал SHOT

Мужчину, который напал на синагогу Исраэль в американском штате Мичиган, застрелили сотрудники охраны. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на источник.

Как заявил собеседник агентства, после того как злоумышленник врезался в здание на автомобиле, транспортное средство загорелось. Охранники синагоги открыли стрельбу и смертельно ранили его.

Шериф округа Окленд Майк Бушар подтвердил, что служба безопасности применила оружие, говорится в материале. Следователи приступили к работе по установлению личности нападавшего и выяснению мотивов его действий.

О стрельбе в синагоге Исраэль в Мичигане стало известно 12 марта. Мужчина въехал в здание на автомобиле, после чего открыл огонь. Граждан призвали не приближаться к месту происшествия и не мешать работе правоохранителей.

