13 марта, 08:34

В РФ мошенники начали обманывать родственников военных

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Телефонные мошенники начали звонить родственниками военнослужащих и выманивать у них коды из СМС-сообщений, представляясь сотрудниками морга. Об этом сообщили в МВД России.

Как уточнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД, во время разговора аферисты сообщают человеку о якобы гибели его близкого. Затем под предлогом передачи личных вещей просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью подтвердить отправку посылки.

По данным ведомства, схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые потеряли связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий.

В киберполиции призвали доверять только официальным источникам информации и не передавать личные данные или коды подтверждения неизвестным. В МВД подчеркнули, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают такие коды по телефону.

Ранее мошенники начали присылать сообщения москвичам, представляясь сотрудниками поликлиник. Горожан предупредили, что аферисты предлагают обновить данные медицинской карты и просят назвать для этого код из СМС. В случае отказа они заявляют, что медицинские услуги могут быть приостановлены.

