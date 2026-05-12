Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 16:10

Технологии

Уведомления от компаний и коды подтверждения начнут приходить в MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сообщения от компаний и коды подтверждения для входа в сервисы начнут приходить россиянам в мессенджере MAX. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Пользователи будут получать уведомления о готовых к выдаче доставках, сообщения от банков о вкладах и возвраты из салонов. Сообщения будут распределяться по верифицированным "защищенным" папкам, куда войдут "Коды подтверждения" и "Полезные уведомления".

При этом особо важные уведомления пользователи платформы будут получать только на "доверенное" устройство, которое необходимо будет указать самому. По подобной технологии работает вход в приложение "Госуслуги".

Новые уведомления появятся в рамках подписанных мессенджером соглашений с МТС, "Билайном", "Мегафоном" и Т2, а сообщения будут приходить в рамках действующих договоров операторов с бизнес-клиентами.

Вместе с тем авторы на платформе МАХ получат возможность вести прямые эфиры и стримы непосредственно в своих чатах и каналах. Также в мессенджере планируют запуск расширенной аналитики, настроек для каналов и инструментов для продвижения. Предполагается, что этот функционал будет введен осенью.

Читайте также


технологии

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика