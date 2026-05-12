Уведомления от компаний и коды подтверждения начнут приходить в MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сообщения от компаний и коды подтверждения для входа в сервисы начнут приходить россиянам в мессенджере MAX. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Пользователи будут получать уведомления о готовых к выдаче доставках, сообщения от банков о вкладах и возвраты из салонов. Сообщения будут распределяться по верифицированным "защищенным" папкам, куда войдут "Коды подтверждения" и "Полезные уведомления".

При этом особо важные уведомления пользователи платформы будут получать только на "доверенное" устройство, которое необходимо будет указать самому. По подобной технологии работает вход в приложение "Госуслуги".

Новые уведомления появятся в рамках подписанных мессенджером соглашений с МТС, "Билайном", "Мегафоном" и Т2, а сообщения будут приходить в рамках действующих договоров операторов с бизнес-клиентами.

Вместе с тем авторы на платформе МАХ получат возможность вести прямые эфиры и стримы непосредственно в своих чатах и каналах. Также в мессенджере планируют запуск расширенной аналитики, настроек для каналов и инструментов для продвижения. Предполагается, что этот функционал будет введен осенью.

