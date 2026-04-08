Комментарии и истории скоро добавят в MAX

Комментарии и истории скоро добавят в мессенджер MAX. Об этом в интервью RT сообщил руководитель проекта Фарит Хуснояров.

Кроме того, авторам в скором времени будет доступна аналитика, добавил он.

Гендиректор VK Владимир Кириенко во время пленарной дискуссии на форуме Data Fusion, в свою очередь, отметил, что также пользователи MAX смогут просматривать в мессенджере короткие ролики и совершать через него покупки.

По его словам, в качестве примера разработчики ориентировались на китайский TikTok. Эта компания стала лидером по объему продаж за счет подписок пользователей на разные товары и услуги после просмотра видеороликов.

Кириенко рассказал, что сейчас идет активная работа над внедрением видеоформата, который позволит россиянам смотреть видео и делать покупки. Также он пообещал, что таких коллабораций будет все больше.

Ранее MAX начал тестировать стикеры вместе с авторами публичных каналов. В тесте приняли участие блогеры и журналисты. Например, набор стикеров с персонажем по имени Бублик есть у Москвы 24. Принять участие могут авторы категории "А+".

