08 апреля, 16:45Технологии
Комментарии и истории скоро добавят в MAX
Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов
Комментарии и истории скоро добавят в мессенджер MAX. Об этом в интервью RT сообщил руководитель проекта Фарит Хуснояров.
Кроме того, авторам в скором времени будет доступна аналитика, добавил он.
Гендиректор VK Владимир Кириенко во время пленарной дискуссии на форуме Data Fusion, в свою очередь, отметил, что также пользователи MAX смогут просматривать в мессенджере короткие ролики и совершать через него покупки.
По его словам, в качестве примера разработчики ориентировались на китайский TikTok. Эта компания стала лидером по объему продаж за счет подписок пользователей на разные товары и услуги после просмотра видеороликов.
Кириенко рассказал, что сейчас идет активная работа над внедрением видеоформата, который позволит россиянам смотреть видео и делать покупки. Также он пообещал, что таких коллабораций будет все больше.
Ранее MAX начал тестировать стикеры вместе с авторами публичных каналов. В тесте приняли участие блогеры и журналисты. Например, набор стикеров с персонажем по имени Бублик есть у Москвы 24. Принять участие могут авторы категории "А+".
Национальный мессенджер МАХ получил статус социальной сети