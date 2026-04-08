08 апреля, 16:45

Комментарии и истории скоро добавят в MAX

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

Комментарии и истории скоро добавят в мессенджер MAX. Об этом в интервью RT сообщил руководитель проекта Фарит Хуснояров.

Кроме того, авторам в скором времени будет доступна аналитика, добавил он.

Гендиректор VK Владимир Кириенко во время пленарной дискуссии на форуме Data Fusion, в свою очередь, отметил, что также пользователи MAX смогут просматривать в мессенджере короткие ролики и совершать через него покупки.

По его словам, в качестве примера разработчики ориентировались на китайский TikTok. Эта компания стала лидером по объему продаж за счет подписок пользователей на разные товары и услуги после просмотра видеороликов.

Кириенко рассказал, что сейчас идет активная работа над внедрением видеоформата, который позволит россиянам смотреть видео и делать покупки. Также он пообещал, что таких коллабораций будет все больше.

Ранее MAX начал тестировать стикеры вместе с авторами публичных каналов. В тесте приняли участие блогеры и журналисты. Например, набор стикеров с персонажем по имени Бублик есть у Москвы 24. Принять участие могут авторы категории "А+".

Национальный мессенджер МАХ получил статус социальной сети

Читайте также


технологии

Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

