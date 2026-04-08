Первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после перемирия США и Ирана

Первое судно прошло через Ормузский пролив после вступления в силу перемирия между США и Ираном. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики IRIB.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. Исламская Республика ответила тем же, а также закрыла Ормузский пролив, пригрозив уничтожать любые суда, которые нарушат запрет.

В начале апреля в Вашингтоне объявили о двухнедельной приостановке ударов, чтобы согласовать план мирного урегулирования. Этому предшествовал запрос Пакистана к Ирану об открытии Ормузского пролива в качестве жеста доброй воли на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Также стороны призывали прекратить военные действия на тот же срок.

Эксперты считают, что американский лидер Дональд Трамп оказался в проигрышной ситуации по отношению к Ирану. Причиной этого, по их мнению, стало согласие Вашингтона на условия мирного плана Тегерана. В то же время Иран не принял и не выполнил ни одного из требований США.

