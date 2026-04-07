Премьер Пакистана сообщил, что просил Иран открыть Ормузский пролив на две недели

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X заявил, что попросил Иран на две недели открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения с США.

Также премьер призвал стороны прекратить военные действия на тот же срок, чтобы позволить дипломатам достичь "окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В конце марта глава пакистанского МИД Исхак Дар отмечал, что для Пакистана "будет честью" принять переговоры между двумя сторонами, а также содействовать их проведению для урегулирования конфликта.

Позднее Китай и Пакистан выступили с совместной инициативой из пяти пунктов, призванной восстановить мир и стабильность в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке. В заявлении подчеркивалась необходимость немедленно прекратить огонь и боевые действия.