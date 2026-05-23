Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 14:04

Мэр Москвы

Сергей Собянин: седьмой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" начнется 30 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин анонсировал в своем канале в МАХ старт 7-го сезона фестиваля "Усадьбы Москвы" 30 мая.

Гости и жители столицы смогут посетить 60 исторических усадеб, а также культурные и туристические объекты. В программе появятся Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и кинопарк "Москино". Всего будет задействовано 77 площадок.

В этом году фестиваль впервые выходит за пределы мегаполиса, обратил внимание мэр. Мероприятия пройдут в усадьбах Московской и Тульской областей, а спикеры из региональных центров примут участие в столичных программах.

"Готовим специальный маршрут по 25 историческим усадьбам Москвы. По пути гости узнают истории, связанные с литературой, музыкой, живописью, театром", – продолжил градоначальник.

Вместе с тем в 36 локациях состоятся "Усадебные сезоны", представляющие из себя серию культурно-образовательных мероприятий. По выходным же в усадьбах будут устраивать исторические пикники, лекции, дискуссии и книжный клуб.

Помимо этого, в семи московских парках организуют исторические игры, творческие мастер-классы, кинолектории и другие активности, которые позволят окунуться в атмосферу летнего отдыха прошлых времен.

"За три года в рамках фестиваля прошло больше 7,7 тысячи мероприятий, которые посетили свыше 3,5 миллиона человек. Формирование новых туристических точек притяжения соответствует целям и инициативам нацпроекта "Туризм и гостеприимство", – заключил Собянин.

Ранее глава Москвы рассказал, что посещаемость столичных парков увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году. В общей сложности в них побывали свыше 282,5 миллиона человек. Градоначальник назвал этот показатель рекордным.

Столичные парки преобразили к началу третьего сезона проекта "Лето в Москве"

Читайте также


мэр Москвыкультурафестивалигород

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика