23 мая, 13:49

Происшествия

Число погибших при атаке украинских БПЛА на колледж в Старобельске выросло до 12

Фото: ТАСС/Александр Река

Количество жертв в результате атаки украинских БПЛА на колледж в Старобельске в ЛНР выросло до 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Кроме того, пострадали 36 человек. При этом еще 9 человек остаются под завалами.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала в своем телеграм-канале, заявив, что британская телекорпорация BBC отказалась приезжать в Старобельск, а представители CNN, по ее словам, находятся "в отпуске".

Таким образом Захарова дала понять, что от компании обращений не поступало. Пост дипломат сопроводила картинкой из финала детского сериала "Ералаш" с подписью "Все!".

Ранее представитель МИД РФ рассказала о начавшейся организации российской стороной поездки для иностранных журналистов на место трагедии для опровержения ложных заявлений западных представителей в ООН об отсутствии обстрела.

Украинские военные атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. Из-за случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку на колледж в ЛНР, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей. Представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные обязаны понести наказание. Владимир Путин также приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар по Старобельску.

Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
