23 мая, 12:49Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Шереметьево
Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Шереметьево принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. В ведомстве также объяснили, что меры предпринимались для обеспечения безопасности полетов самолетов.
В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных корректировках в графике вылета и прилета рейсов, статус которых можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
Также Росавиация объявила о снятии временных ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов в соответствии с расписанием.