Пять рейсов не приземлились в аэропорту Шереметьево из-за ограничений

Пять самолетов не смогли совершить посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за ограничений по безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Речь идет о рейсах из Казани, Волгограда, Антальи, Нальчика и Хургады. Все пять самолетов временно сели в аэропортах Нижнего Новгорода, Казани, а также во Внукове.

Временные ограничения введены в воздушном пространстве аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столичный регион. На момент публикации аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Всего вечером 22 мая средствам ПВО удалось ликвидировать восемь вражеских беспилотников на подлете к Москве. На местах падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.