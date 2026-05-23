Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент аэропорт восстанавливает график полетов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения были объявлены в аэропортах Жуковский, Внуково, Домодедово и Шереметьево вечером 22 мая на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столичный регион. При этом в последних трех аэропортах меры безопасности продолжают действовать.

Из-за этого, в частности, пять самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Шереметьево. Речь идет о рейсах из Казани, Волгограда, Антальи, Нальчика и Хургады. Все пять самолетов временно сели на запасных аэродромах.