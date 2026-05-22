Студентка Костикова получила 5 лет колонии по делу о попытке вступить в РДК

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский (Полина Костикова внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Московская студентка Полина Костикова (внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) приговорена к 5 годам лишения свободы и штрафу 250 тысяч рублей по делу о попытке вступить в "Русский Добровольческий Корпус" (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Приговор в законную силу не вступил", – уточнили в ведомстве.

Установлено, что с января по июнь 2024 года девушка, находясь за границей и пользуясь личным знакомством с лидером РДК, установила контакт с одним из активистов для вступления в ряды террористической организации с целью участия в боевых действиях против российской армии.

Вернувшись в Россию, Костикова продолжила общаться с представителями РДК до момента своего задержания в марте 2025 года.

Ранее суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Сочи Андрея Мирошникова, который передавал РДК сведения о ПВО в городе. В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину. Согласно постановлению, первые 3 года он проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.