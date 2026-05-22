22 мая, 18:14
Путин присвоил Николаю Агутину звание заслуженного деятеля искусств РФ
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Владимир Путин присвоил композитору и певцу Николаю Агутину звание заслуженного деятеля искусств РФ. Указ президента России опубликован на портале правовых актов.
Агутин был удостоен почетного звания за заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.
Ранее российский лидер вручил певцу и композитору Юрию Антонову орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Торжественная церемония состоялась в Кремле.
До этого Путин присвоил актрисе Анне Банщиковой звание заслуженной артистки России. Она получила его за заслуги в области отечественной культуры и искусства.
Также звание заслуженного артиста РФ получил актер Александр Лушин, который является артистом Александринского театра.
