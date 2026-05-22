ВОЗ пересмотрела оценку риска распространения Эболы в ДРК в сторону очень высокой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) в сторону очень высокой. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"<…> высокой на региональном и низкой на глобальном уровне", – приводит его слова РИА Новости.

Первые сигналы из провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее ВОЗ признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией.

Также организация сообщила о 177 случаях смерти от лихорадки. В целом организация располагает данными о 750 предполагаемых случаях заражения в ДРК.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Тем не менее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией. Для проведения эпидрасследования в регион была отправлена группа специалистов Роспотребнадзора.