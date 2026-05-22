Глава ВТБ сравнил взаимодействие банков и ЦБ с Томом и Джерри

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взаимодействие банков и ЦБ РФ можно сравнить с отношениями Тома и Джерри из одноименного мультфильма, заявил глава ВТБ Андрей Костин на VIII Съезде Ассоциации банков России.

В ходе дискуссий глава регулятора Эльвира Набиуллина указала, что диалог с кредитными организациями по наращиванию капитала будет продолжен. Костин, в свою очередь, заметил, что банки всегда будут заинтересованы в меньшем регулировании и меньших требованиях по капиталу.



"Всегда будет как Том и Джерри – центральные банки во всем мире и банки с другой стороны, у них всегда будет по этой теме дискуссия, всегда", – цитирует его ТАСС.

Банки будут стараться максимально получать маржу, до тех пор, пока не произойдет кризис, указал глава ВТБ.

Ранее Минэкономразвития РФ исключило риск ускорения инфляции на фоне роста экономики. Ключевой задачей властей является обеспечение сбалансированного роста, который подразумевает одновременное сохранение устойчивого экономического развития и удержание инфляции в рамках целевого показателя. Достижение этой цели возможно только при совместных усилиях по балансировке спроса и предложения.

