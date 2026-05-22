22 мая, 15:12

Общество

ВОЗ сообщила о 177 случаях смерти от лихорадки Эбола

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 177 случаях смерти от лихорадки Эбола. Об этом в соцсети Х написал глава международной структуры Тедрос Адан Гебрейесус.

Он добавил, что сейчас ВОЗ также располагает данными о 750 предполагаемых случаях заражения в Демократической Республике Конго (ДРК), однако официально подтверждено 82 случая заболевания и 7 летальных исходов.

Гебрейесус также подчеркнул, что ситуация с распространением лихорадки в ДРК "вызывает серьезную обеспокоенность", но обстановка в Уганде остается стабильной. В настоящий момент известно о двух подтвержденных случаях заражения и одном летальном исходе.

Первые сигналы из провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Тем не менее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией. Для проведения эпидрасследования в регион была отправлена группа специалистов Роспотребнадзора.

