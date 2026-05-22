Москва оказалась в топе мегаполисов по росту продолжительности жизни

Российская столица вошла в топ-городов Европы по продолжительности жизни. Об этом рассказал политолог Глеб Кузнецов Агентству "Москва".

Сергей Собянин на форуме "Есть результат!" озвучил среднюю продолжительность жизни в Москве. Сейчас она достигает 80 лет. Политолог отметил, что смысл этой цифры становится виден при сравнении с другими странами.

Кузнецов напомнил, что пандемия коронавируса полностью поменяла "карту мирового долголетия". По его словам, мегаполисы совершенно по-разному вышли из случившегося.

"Москва – единственный крупный европейский мегаполис, который не просто восстановился после ковида, а вышел на исторический максимум. Плюс 6,4 года за 3 года – темп восстановления и роста, которого нет ни у одного западного мегаполиса. Лондон и Нью-Йорк за тот же период либо стояли на месте, либо проседали. Сан-Паулу только вернулся к показателям 2019 года. Москва ушла вверх", – сказал эксперт.

Специалист добавил, что Москва в данный момент оказалась по этому показателю в одной группе с Шанхаем и Пекином, а также догоняет западные мегаполисы. Он подчеркнул, что у конкурентов траектория отрицательная и пологая, а у российской столицы заметен крутой подъем.

Кузнецов указал и на озвученную на форуме Собяниным формулу. В рамках нее будет построен миллион квадратных метров "больниц будущего", реконструированы уже существующие медицинские учреждения. Также власти продолжат развивать качество городской среды и программы для старшего поколения. Упор делается и на развитие массового спорта и внедрение ИИ.

"Это архитектура связного контура здоровья, выстраивавшаяся 15 лет. И в постковидной реальности, когда западные системы здравоохранения буксуют, а бриксовские восстанавливаются медленно, московская модель показала и устойчивость, и способность к быстрому росту", – заключил эксперт.

