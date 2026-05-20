20 мая, 15:08

Политика

Москва и Пекин договорились о партнерстве по программам долголетия

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Москва и Пекин будут вместе развивать активное долголетие и внедрять технологии, повышающие качество жизни людей старшего поколения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

В Пекине на 12-й Китайской международной выставке CISSE проект "Московское долголетие" и Китайская ассоциация социальной помощи и услуг для пожилых людей подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется обмен опытом и лучшими практиками, совместные исследования, пилотные проекты и участие в международных форумах, рассказала вице-мэр.

Это первый международный договор проекта такого уровня. Он заключен до 2031 года.

Ракова отметила, что столичные власти постоянно развивают "Московское долголетие", чтобы пожилые москвичи имели больше возможностей вести активный образ жизни, поддерживать физическое и когнитивное здоровье, заниматься самореализацией и находить новых друзей.

"Благодаря подписанию соглашения с Китайской ассоциацией социальной помощи и услуг для пожилых людей наш проект вышел на международный уровень. Ведь долголетие – актуальная задача не только для Москвы, России, но и для многих стран мира. Сотрудничество столицы с китайскими партнерами открывает новые возможности для развития таких программ", – указала она.

По ее словам, благодаря обмену технологиями и лучшими практиками можно будет эффективнее развивать идею долголетия. Соглашение позволит Москве изучать и применять китайский опыт в области поддержки пожилых людей, а также делиться собственными наработками.

Заммэра напомнила, что московский проект объединил свыше 740 тысяч горожан. За последние годы в столице открылись более 140 центров долголетия, занятия для участников проводят больше тысячи партнеров.

После заключения соглашения российская столица получит доступ к технологическим решениям, управленческим практикам и лучшему опыту поддержки пожилых граждан, которые сейчас реализуются в Китае. Договор также предполагает взаимные визиты делегаций и стажировки для специалистов.

Отмечается, что подписание соглашения прошло одновременно с визитом Владимира Путина в КНР. Это еще раз указывает на дружеский характер и долгосрочность сотрудничества между двумя странами.

Во время своего визита столичная делегация посетила стенды выставки с образцами технологических решений коллег. Представители Москвы также осмотрели несколько медицинских и социальных учреждений. Гости ознакомились с работой Первой больницы Пекинского университета и учреждения COH Jinchen, где демонстрируется реализация курса Китая на интеграцию медицины и долговременного ухода.

Между тем культурный обмен между участниками двух стран продолжается. В этом году пожилые москвичи отметили китайский Новый год в Москве и привезли Масленицу в Пекин, где провели танцевальные мастер-классы.

В прошлом году участники клуба изучения иностранных языков, функционирующего при центре московского долголетия, совершили поездку в город Фуюань. В ходе визита они коммуницировали с китайскими коллегами по интересам, совместно пели песни и танцевали, а также знакомили партнеров с традиционными русскими ремеслами.

В рамках визита в Китай российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Также в Китае поддержали расширение действия Договора и выразили готовность работать с Россией над взаимным продвижением стратегического сотрудничества.

