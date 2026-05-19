19 мая, 18:22

Политика

Путин прибыл в Пекин с официальным визитом

Фото: РИА Новости/POOL/Владимир Смирнов

Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом. В столице Китая его встретили представители принимающей стороны.

Непосредственно у трапа российского лидера встречали дети, которые размахивали российскими и китайскими флагами. Также в церемонии встречи приняли участие парадный оркестр и рота почетного караула.

После выхода Путина из самолета его поприветствовал министр иностранных дел Китая Ван И. Российский лидер и глава китайского МИД пожали друг другу руки и коротко пообщались. Затем Ван И проводил президента до автомобиля Aurus.

Основные мероприятия в рамках двухдневного визита запланированы на 20 мая. Сначала пройдет торжественная церемония встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь, после чего в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Позже лидеры выступят с заявлениями для СМИ. Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в сфере образования.

Отдельно президент России встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Вечером от имени Си Цзиньпина состоится торжественный прием. Завершится программа неформальной беседой лидеров за чаем. В Кремле ранее отмечали, что именно это событие станет одной из ключевых частей визита, поскольку позволит обсудить наиболее важные международные вопросы в откровенном и дружеском формате.

Кроме того, запланирована встреча Путина с китайским инженером Пэн Паем, который, еще будучи ребенком, приветствовал российского лидера во время его первого визита в Китай в 2000 году.

Поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам встреч в различных форматах ожидается подписание около 40 документов.

В состав российской делегации вошли вице-премьеры РФ, в том числе Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также министры Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин и другие.

Перед поездкой Путин записал видеообращение к народу КНР и отметил беспрецедентный уровень российско-китайских отношений, подчеркнув важность регулярных встреч для их развития.

Путин обратился к гражданам Китая с видеопосланием перед визитом в Пекин

властьполитика

