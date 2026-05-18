Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 12:49

Политика

Путин обсудит Си Цзиньпином экономические вопросы РФ и КНР

Фото: kremlin.ru

В рамках предстоящего визита в Китай Владимир Путин намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином все экономические вопросы, актуальные для Москвы и Пекина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что лидеры двух государств при каждой встрече обсуждают вопросы, которые стоят на повестке дня у России и Китая. Песков также отметил, что любой контакт Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для развития российско-китайских отношений.

Кроме того, Песков сообщил, что у Москвы серьезные ожидания от предстоящего визита Путина в Китай.

Путин по приглашению председателя КНР посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В рамках визита президент России и председатель КНР обсудят вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления партнерства и стратегического взаимодействия между странами, а также обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Кроме того, главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая.

Читайте также


властьполитикаэкономика

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика