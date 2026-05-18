Фотозоны с красной буквой "М" установили в метро Москвы ко дню рождения подземки

Фотозоны, центральным элементом которых стала красная буква "М", установили в Московском метрополитене в честь его 91-летия. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Тематические локации доступны к посещению у выходов № 1 станций "Маяковская" и "Курская", а также в переходе между БКЛ и Солнцевской линией на "Мичуринском проспекте".

Помимо этого, возле вестибюлей 10 станций были размещены праздничные инсталляции. Найти их можно у выходов № 1 станций "Спортивная", "Парк культуры", "Краснопресненская", "Белорусская", "Добрынинская", "Ленинский проспект" и "Савеловская".

Еще двумя площадками стали выход № 2 у "Динамо" и "Рижской" БКЛ, а также выход № 6 рядом с "Марьиной Рощей".

"Приходите посмотреть оформление и сделать яркие праздничные фото до 29 мая включительно", – добавили в департаменте.

В этом году столичной подземке исполнился 91 год. С праздником метрополитен поздравил Сергей Собянин, который напомнил, что метро за все свое время существования стало любовью и гордостью жителей мегаполиса.

Главной силой Московского метрополитена мэр назвал сплоченный трудовой коллектив. Он выразил благодарность сотрудникам за их добросовестный труд с заботой о людях, а также за большой вклад в развитие столицы как лучшего города Земли.