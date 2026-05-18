Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 13:49

Транспорт

Фотозоны с красной буквой "М" установили в метро Москвы ко дню рождения подземки

Фото: mosmetro.ru

Фотозоны, центральным элементом которых стала красная буква "М", установили в Московском метрополитене в честь его 91-летия. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Тематические локации доступны к посещению у выходов № 1 станций "Маяковская" и "Курская", а также в переходе между БКЛ и Солнцевской линией на "Мичуринском проспекте".

Помимо этого, возле вестибюлей 10 станций были размещены праздничные инсталляции. Найти их можно у выходов № 1 станций "Спортивная", "Парк культуры", "Краснопресненская", "Белорусская", "Добрынинская", "Ленинский проспект" и "Савеловская".

Еще двумя площадками стали выход № 2 у "Динамо" и "Рижской" БКЛ, а также выход № 6 рядом с "Марьиной Рощей".

"Приходите посмотреть оформление и сделать яркие праздничные фото до 29 мая включительно", – добавили в департаменте.

В этом году столичной подземке исполнился 91 год. С праздником метрополитен поздравил Сергей Собянин, который напомнил, что метро за все свое время существования стало любовью и гордостью жителей мегаполиса.

Главной силой Московского метрополитена мэр назвал сплоченный трудовой коллектив. Он выразил благодарность сотрудникам за их добросовестный труд с заботой о людях, а также за большой вклад в развитие столицы как лучшего города Земли.

Экскурсия в электродепо "Северное" прошла в день рождения столичного метро

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика