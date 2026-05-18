Врач Чернышова объяснила, как правильно выстраивать маршрут по городу в жару

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары, сообщили в Гидрометцентре России. Как помочь организму справиться с высокими температурами и для кого они могут быть особенно опасны, разбиралась Москва 24.

Код оранжевый

В понедельник, 18 мая, в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности: по 00:00 23-го числа в городе ожидается аномальная жара – столбики термометров поднимутся до 30–32 градусов, сообщили в Гидрометцентре России. Данные среднесуточные показатели превышают климатическую норму на 7–9 градусов, плюс аналогичные погодные условия прогнозируются в Московской области.

По мнению ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в городе на этой неделе могут обновиться сразу три температурных рекорда.

Первый ожидается уже во вторник, 19 мая: жара может достичь 28–31 градуса, побив рекорд того же числа 1979 года (тогда температура поднялась до 30,2).



Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды! Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1897 года (плюс 29,7 градуса) и 2014 года (плюс 29,2 градуса) соответственно.

При этом эксперт отметил, что субтропическая жара в мае – "это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая всe в весеннее русло". Уже в предстоящие выходные, 23–24 мая, в Москву вернется холодный атмосферный фронт. В субботу днем температура опустится до 16–19 градусов, но на следующий день опять поднимется до 20–23.

В свою очередь, погода в течение последней недели мая ожидается более умеренной, заключил Тишковец.

В поисках прохлады

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил в разговоре с Москвой 24, что в период оранжевого уровня погодной опасности следует избегать длительного нахождения на улице, особенно под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 16:00, а в идеале до 18:00.

В этот отрезок времени рекомендуется находиться в прохладном месте и меньше двигаться.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Если такой возможности нет и человек большую часть дня вынужден быть на улице, важно восполнять водный баланс: пить чистую негазированную воду каждые пять минут маленькими глотками. Нормой потребления для такой погоды является примерно 30–40 миллилитров на килограмм массы тела. Из таких расчетов человеку весом 100 килограммов требуется около 3 литров воды. Однако, если период с 11:00 до 16:00 проводить в прохладном помещении, питьевой режим остается стандартным, исходя из потребностей.

Эксперт подчеркнул, что лучше всего пить воду, температура которой около 37 градусов, так как она усваивается почти сразу. Холодную жидкость желудок сначала согревает, поэтому утолить жажду ею сложнее.

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF минимум 45–50: чем выше значение, тем лучше.

"Защита держится в течение суток у одних средств, а у других ее нужно повторять каждые 2–3 часа, поэтому стоит наносить средство согласно инструкции. Важно помнить, что старение кожи начинается с загара: лучше закрывать от солнца все видимые кожные покровы", – сказал врач.

Головной убор должен быть светлым, отражающим лучи и обязательно с перфорацией или отверстиями для проветривания, чтобы под ним не образовывалась парниковая зона, добавил Кондрахин.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова добавила в беседе с Москвой 24, что в такую жару важно одеваться по погоде: выбирать легкие, светлые вещи из натуральных материалов, позволяющих телу дышать, – это хлопок, лен, натуральный шелк, бамбук.

Она также посоветовала заранее планировать маршрут так, чтобы периодически заходить в прохладные помещения – на почту, в магазин, в МФЦ.



врач-терапевт Надежда Чернышова От жары может случиться тепловой удар – это общий перегрев всего организма. Обычно это происходит в душном помещении, транспорте, бане или при физической работе в жару. Организм перестает справляться с охлаждением, и температура тела быстро растет. Солнечный удар возникает при прямом воздействии лучей на непокрытую голову: например, если долго загорать на пляже или работать на участке без головного убора.

По ее словам, оба состояния могут закончиться обмороком, резким ухудшением самочувствия, слабостью, головной болью. Эксперт уточнила, что при тепловом или солнечном ударе первым делом нужно увести человека в прохладное место или хотя бы в тень.

"После нужно расстегнуть все тугие части одежды – воротник, галстук, брючной ремень, чтобы ничего нигде не сдавливало. Ко лбу необходимо приложить холодную мокрую тряпку или повязку, умыться прохладной водой и выпить несколько глотков", – подчеркнула она.

Особенно осторожными в жаркое время нужно быть пожилым, у которых в таких условиях быстрее развивается обезвоживание: возрастает риск возникновения тромбов и сердечно-сосудистых катастроф – инфарктов, инсультов.

Кроме того, в группе риска пациенты после любой болезни, травмы или операции, с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также гипертоники. Для этих категорий действуют те же правила, что и для здоровых, но применять их нужно с еще большей строгостью, заключила врач.