Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 17:21

Общество

Пик цветения начался в центральных регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В центральных регионах России уже активно идет пик цветения деревьев, сообщил РИА Новости профессор кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России Павел Бережанский.

По его словам, в сухую и ветреную погоду концентрация пыльцы в воздухе может достигать максимума, поэтому врачи уже наблюдают большое количество пациентов с клиническими проявлениями аллергического ринита, конъюнктивита, бронхоспазма, обострения бронхиальной астмы и других подобных симптомов.

Бережанский уточнил, что в центральной полосе России в конце марта зацвели ольха и орешник, а в начале апреля к ним присоединились береза, дуб, клен и другие деревья.

Эксперт посоветовал людям, страдающим от проявлений аллергии, отслеживать интенсивность цветения с помощью специальных онлайн-сервисов, предназначенных именно для этой цели.

Что касается московского региона, профессор пояснил, что в разных районах цветение идет по-разному: отдельные территории, например, защищены от пыления парками и водоемами.

В качестве мер профилактики он рекомендовал организовать гипоаллергенный быт: регулярно проводить влажную уборку помещений и минимизировать сильные раздражающие запахи.

Кроме того, Бережанский посоветовал хозяевам домашних животных, у которых самих есть симптомы аллергии на пыльцу, весной после каждой прогулки мыть питомцев полностью, поскольку на их шерсти также накапливается пыльца.

Ранее в московских парках зацвели яблони, груши, вишни, сирень и сакура. В частности, яблони и груши начали цвести в старом фруктовом саду в парке "Северное Тушино".

Читайте также


обществопогода

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика