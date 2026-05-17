Суд разрешил экс-замглавы МО Иванову свидания с матерью

Симоновский суд Москвы разрешил экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову свидания и телефонные звонки с матерью и супругой, сообщил ТАСС его адвокат Денис Балуев.

Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в 2024 году. По версии правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Затем ему предъявили новые обвинения в растрате около 200 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы и хищении более 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц". Общий ущерб превысил 4 миллиарда рублей.

Позднее стало известно, что общая сумма инкриминируемых Иванову взяток составляет свыше 1,415 миллиарда рублей. Уточнялось, что 1 миллиард 208 миллионов рублей он получил от подрядчиков. Еще две взятки составили 152 и 55 миллионов рублей.