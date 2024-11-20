Экс-замглавы Минобороны Иванову ужесточили обвинение

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Адвокат экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Денис Балуев подтвердил в разговоре с ТАСС ужесточение обвинения своему подзащитному.

Согласно предъявленному в окончательной редакции обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба составляет свыше 4 миллиардов рублей.

Балуев подтвердил, что в связи с изменением квалификации обвинения сумма материального ущерба выросла. Он уточнил, что в ближайшее время Иванова допросят по факту уже нового обвинения.

"Мы теперь вообще не уверены, что это окончательно сформулированное обвинение", – добавил Балуев.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия.

В начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

Спустя время СКР объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий, а накануне стало известно о завершении расследования дела в связи с хищением 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц" и растратой 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

