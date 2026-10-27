Автобусы вместо трамваев временно курсируют на улице Костякова

Фото: телеграм-канал "Москва М125"

На маршрутах трамваев № 27 и 29 на улице Костякова на севере Москвы временно запущены автобусы. Об этом сообщает Дептранс.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – указали в ведомстве.

Временные меры ввели из-за ДТП на путях в районе улицы Костякова. После ЧП трамваи двух маршрутов задерживались в пути.

До этого сообщалось об изменениях маршрутов в центре столицы. Они будут актуальны 28 и 29 октября с 08:00 до окончания мероприятий. В частности, автобусы м1, м2, м3, м7 и м9 работают на двух участках своих маршрутов. При этом была укорочена трасса движения маршрутов м6, е10, е30, м40, м90, 538, с344 и с755.

