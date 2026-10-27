Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года

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Американский актер Ноа Уайли возглавил список самых сексуальных мужчин 2026 года по версии журнала People. Об этом говорится на сайте издания.

Уайли получил известность благодаря главным ролям в сериалах "Скорая помощь" и "Больница Питт". На обложке номера актер предстал в белой майке и темно-синей джинсовой куртке.

Присвоение титула стало для актера полной неожиданностью. Он подумал, что это розыгрыш, поскольку не знал, что ему окажут такую честь.

Ранее специалисты составили топ главных зарубежных актеров десятилетия. Лидером стал Дуэйн Джонсон. Для составления списка редакция проанализировала 6 международных рейтингов, в том числе топы IMDb, Forbes, Esquire, а также провела опрос среди зрителей.

Каждому актеру присваивался балл в зависимости от места в топе каждого издания и результатов зрительского голосования. Второе место в рейтинге занял Брэд Питт, третье место досталось актеру и сценаристу Бену Аффлеку.