Минобороны РФ сообщило о пуске ракеты "Булава" с крейсера "Генералиссимус Суворов"

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Межконтинентальная баллистическая ракета "Булава", запущенная с атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов", успешно достигла заданного района полигона в Архангельской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

Пуск выполнил экипаж подводного крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота в рамках плановой боевой подготовки. Корабль относится к проекту 955А "Борей-А".

Ракетную стрельбу провели из подводного положения в акватории Охотского моря. По данным объективного контроля, боевые блоки ракеты прибыли в заданный район в расчетное время.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВМФ РФ играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции и остается основным элементом обеспечения безопасности страны.